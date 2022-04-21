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Защитник «Сочи» Родригау выбыл на три недели из-за перелома бедра после наступа форварда «Локомотива» Кухты

Иван Торопцев
Корреспондент
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У защитника «Сочи» Родригау выявили перелом бедра после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:2), сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 26-летний бразилец пропустит как минимум три недели. Также существует вероятность, что игрок не сможет помочь своей команде в оставшейся части сезона.

На 60-й минуте матча «Сочи» — «Локомотив» Родригау и форвард железнодорожников Ян Кухта столкнулись, после чего чех попытался встать и придавил коленом защитника сочинцев, а бразилец в ответ ударил соперника ногой сзади. Оба футболиста были удалены с поля.

В сезоне-2021/22 Родригау забил 3 гола в 28 матчах за «Сочи».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-sochi-rodrigo-propustit-tri-nedeli-iz-za-pereloma-rebra-posle-nastupa-kuhty/
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1
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2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
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 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
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 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
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 Урал 25 4 9 12 16-28 21
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