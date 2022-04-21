Защитник «Сочи» Родригау выбыл на три недели из-за перелома бедра после наступа форварда «Локомотива» Кухты

У защитника «Сочи» Родригау выявили перелом бедра после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:2), сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 26-летний бразилец пропустит как минимум три недели. Также существует вероятность, что игрок не сможет помочь своей команде в оставшейся части сезона.

На 60-й минуте матча «Сочи» — «Локомотив» Родригау и форвард железнодорожников Ян Кухта столкнулись, после чего чех попытался встать и придавил коленом защитника сочинцев, а бразилец в ответ ударил соперника ногой сзади. Оба футболиста были удалены с поля.

В сезоне-2021/22 Родригау забил 3 гола в 28 матчах за «Сочи».