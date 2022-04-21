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Сегодня, 10:38

Провайдер технологии ВАР может уйти из российского футбола. Что будет с проектом ВАР в РПЛ?

Провайдер технологии ВАР может прекратить сотрудничество с РФС
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в

По данным «СЭ», существует большая вероятность, что в ближайшем будущем может прекратиться сотрудничество между Hawk-Eye Innovations Ltd и РФС.

В таком случае придется искать нового провайдера технологии ВАР или закрывать на время весь проект ВАР в российском футболе.

Hawk-Eye Innovations Ltd — это британская компания, основанная японской Sony. Она считается ведущим провайдером в мировом футболе и работает с основными европейскими лигами, а также с ФИФА и УЕФА, обслуживая все главные международные соревнования. Эта компания разрабатывает для ФИФА полуавтоматическую систему определения положения «вне игры», которая уже тестируется на разных турнирах.

Провайдер предоставляет не только технологию, но и, безусловно, оборудование и сотрудников (в данном случае — операторов видеоповторов, помогающих видеоассистентам в ВАР-центре). С уходом Hawk-Eye, естественно, будет вывезено оборудование и прекратится работа операторов.

Кроме Hawk-Eye Innovations обычную сертификацию в ФИФА прошли еще четыре компании — из Бельгии, Гонконга и США (две). Американские и бельгийскую системы можно использовать до середины октября 2023 года, китайскую — до конца ноября 2023-го. Пока лицензии выданы на такой срок.

Футбол
РФС
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