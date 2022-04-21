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Черевченко рассказал, сколько стоил штраф за опоздание в «Химках»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Химок», «Локомотива» и «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал, за что штрафовал футболистов.

— За что вы штрафуете футболистов?

— За пропуски, опоздания.

— В «Химках» сколько стоил штраф за опоздание?

— 300 долларов. Килограмм — 100 долларов. Я за полтора года никого не оштрафовал ни разу. Сначала говорил, потом не делал. Там и так не платили. Задержки были. Что с них брать? Пропуск — или 500 или 1000 долларов. Смотря по какой причине.

— Куда эти деньги ушли бы?

— На лекарства, медицинскому штабу нашему.

— В Туле штрафовали?

— Там было. Было и в «Балтике». Там я оштрафовал четверых на хорошую сумму. Не появились на тренировки. И знаю почему.

— В «Локомотиве» такие же расценки были?

— Да. Где я работал, нигде проблем с дисциплиной не было, — сказал Черевченко в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что в октябре 2021 года «Химки» объявили об уходе Черевченко, однако уже 19 ноября он вернулся на свой пост. В феврале 2022 года специалист снова был уволен с поста главного тренера подмосковного клуба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-himki-ya-vozvrashhalsya-k-futbolistam-cherevchenko-o-semi-operatsiyah-na-kolene-transfere-v-marsel-i-bolezni-pered-spartakom/
Игорь Черевченко
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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