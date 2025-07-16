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16 июля 2025, 16:40

Защитник «Ростова» Прохин — о трансферах «Зенита»: «Жерсон не пугает»

Артем Белинин
Корреспондент
Футболисты Данила Прохин и Жерсон
Данила Прохин и Жерсон.
Фото ФК «Ростов», ФК «Зенит»

Защитник «Ростова» Данила Прохин поделился мнением о предстоящем матче 1-го тура чемпионата России-2025/26 против «Зенита» и оценил переход бразильского полузащитника Жерсона в клуб из Санкт-Петербурга.

— Как прошла предсезонная подготовка?

— Нормально, недолгие были сборы, прошли в Ростове, — сказал «СЭ» Прохин. — Единственное — погода. Наверное, для меня это самые жаркие сборы в карьере. Но ничего, справились.

— Первые твои сборы с Альбой в качестве главного тренера. Есть отличия от Карпина?

— У всех тренеров есть что-то свое. Глобально ничего не поменялось.

— У кого тяжелее?

— Сборы — это всегда тяжело. Самое нелюбимое, что может быть. Уже хочется поскорее играть.

— Впереди «Зенит». Какие ожидания?

— Хочется победить и показать, на что мы способны как команда.

— «Зенит» усилился Жерсоном. Есть опасения?

— Там всегда сильные игроки. Думаю, разберем на теории, что делать с ними.

— Не пугают соперники такого уровня, как новый бразилец?

— Нет, конечно, чем сильнее игроки приезжают в Россию, тем лучше. Только играя против сильных соперников, растешь сам.

Матч 1-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» пройдет в воскресенье, 20 июля, и начнется в 18.00 (мск).

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
20 июля 2025, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Ростов

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Данила Прохин
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ФК Зенит
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
7
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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