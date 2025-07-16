Защитник «Ростова» Прохин — о трансферах «Зенита»: «Жерсон не пугает»

Защитник «Ростова» Данила Прохин поделился мнением о предстоящем матче 1-го тура чемпионата России-2025/26 против «Зенита» и оценил переход бразильского полузащитника Жерсона в клуб из Санкт-Петербурга.

— Как прошла предсезонная подготовка?

— Нормально, недолгие были сборы, прошли в Ростове, — сказал «СЭ» Прохин. — Единственное — погода. Наверное, для меня это самые жаркие сборы в карьере. Но ничего, справились.

— Первые твои сборы с Альбой в качестве главного тренера. Есть отличия от Карпина?

— У всех тренеров есть что-то свое. Глобально ничего не поменялось.

— У кого тяжелее?

— Сборы — это всегда тяжело. Самое нелюбимое, что может быть. Уже хочется поскорее играть.

— Впереди «Зенит». Какие ожидания?

— Хочется победить и показать, на что мы способны как команда.

— «Зенит» усилился Жерсоном. Есть опасения?

— Там всегда сильные игроки. Думаю, разберем на теории, что делать с ними.

— Не пугают соперники такого уровня, как новый бразилец?

— Нет, конечно, чем сильнее игроки приезжают в Россию, тем лучше. Только играя против сильных соперников, растешь сам.

Матч 1-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» пройдет в воскресенье, 20 июля, и начнется в 18.00 (мск).