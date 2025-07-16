Защитник «Ростова» Прохин — о трансферах «Зенита»: «Жерсон не пугает»
Защитник «Ростова» Данила Прохин поделился мнением о предстоящем матче 1-го тура чемпионата России-2025/26 против «Зенита» и оценил переход бразильского полузащитника Жерсона в клуб из Санкт-Петербурга.
— Как прошла предсезонная подготовка?
— Нормально, недолгие были сборы, прошли в Ростове, — сказал «СЭ» Прохин. — Единственное — погода. Наверное, для меня это самые жаркие сборы в карьере. Но ничего, справились.
— Первые твои сборы с Альбой в качестве главного тренера. Есть отличия от Карпина?
— У всех тренеров есть что-то свое. Глобально ничего не поменялось.
— У кого тяжелее?
— Сборы — это всегда тяжело. Самое нелюбимое, что может быть. Уже хочется поскорее играть.
— Впереди «Зенит». Какие ожидания?
— Хочется победить и показать, на что мы способны как команда.
— «Зенит» усилился Жерсоном. Есть опасения?
— Там всегда сильные игроки. Думаю, разберем на теории, что делать с ними.
— Не пугают соперники такого уровня, как новый бразилец?
— Нет, конечно, чем сильнее игроки приезжают в Россию, тем лучше. Только играя против сильных соперников, растешь сам.
Матч 1-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» пройдет в воскресенье, 20 июля, и начнется в 18.00 (мск).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
6
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0