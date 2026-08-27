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Полузащитник Маркус Вендел пропустит матч РПЛ Факел — Зенит 29 августа 2026

Вендел пропустит матч «Факел» — «Зенит»

Павел Лопатко

Полузащитник «Зенита» Маркус Вендел не сыграет с «Факелом» в выездном матче 6-го тура чемпионата России.

В игре 5-го тура со «Спартаком» (0:2) 28-летнего бразильца заменили на 82-й минуте. После замены Вендел ушел с поля и заметно хромал.

«У Вендела повреждение. Насколько оно серьезное, в ближайшее время предстоит понять. Вендел в ближайшем матче точно нам не поможет. Нино заменили по причине лимита. С ним все в порядке», — цитирует главного тренера «Зенита» Сергея Семака клубная пресс-служба.

В сезоне-2026/27 в 6 матчах Вендел сделал 1 голевой пас.

«Факел» примет «Зенит» 29 августа. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

Источник: ФК «Зенит»
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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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 2
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