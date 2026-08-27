Вендел пропустит матч «Факел» — «Зенит»
Полузащитник «Зенита» Маркус Вендел не сыграет с «Факелом» в выездном матче 6-го тура чемпионата России.
В игре 5-го тура со «Спартаком» (0:2) 28-летнего бразильца заменили на 82-й минуте. После замены Вендел ушел с поля и заметно хромал.
«У Вендела повреждение. Насколько оно серьезное, в ближайшее время предстоит понять. Вендел в ближайшем матче точно нам не поможет. Нино заменили по причине лимита. С ним все в порядке», — цитирует главного тренера «Зенита» Сергея Семака клубная пресс-служба.
В сезоне-2026/27 в 6 матчах Вендел сделал 1 голевой пас.
«Факел» примет «Зенит» 29 августа. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.
Источник: ФК «Зенит»
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|
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|
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|
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|3
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|
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|1
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|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
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|30.08
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Зенит
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|
Александр Соболев
Зенит
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|
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|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
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|
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Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
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|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|1
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|1
|0
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|1
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