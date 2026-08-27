Вендел пропустит матч «Факел» — «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Маркус Вендел не сыграет с «Факелом» в выездном матче 6-го тура чемпионата России.

В игре 5-го тура со «Спартаком» (0:2) 28-летнего бразильца заменили на 82-й минуте. После замены Вендел ушел с поля и заметно хромал.

«У Вендела повреждение. Насколько оно серьезное, в ближайшее время предстоит понять. Вендел в ближайшем матче точно нам не поможет. Нино заменили по причине лимита. С ним все в порядке», — цитирует главного тренера «Зенита» Сергея Семака клубная пресс-служба.

В сезоне-2026/27 в 6 матчах Вендел сделал 1 голевой пас.

«Факел» примет «Зенит» 29 августа. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.