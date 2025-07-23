Футболист сборной США Милевич пока не готов к переезду в Россию

Агент полузащитника «Уракана» Матко Милевича Леандро Сегура ответил на вопрос «СЭ» о предложении «Зенита» по покупке американского футболиста.

Ранее представитель футболиста подтвердил информацию о предложении «Зенита».

— Готов ли футболист к переезду?

— Пока нет. Контракт ему еще не предлагали.

— Медведев в интервью ТАСС назвал фантазиями слухи о переходе.

— Посмотрим.

24-летний американец выступает за «Уракан» с января 2025 года. Он провел 27 матчей, забил пять мячей и сделал шесть голевых передач. Также на его счету один гол в двух матчах за сборную США,

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.