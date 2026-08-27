Защитник Гапонов покинул «Факел»

«Факел» объявил о расторжении контракта с защитником Ильей Гапоновым по обоюдному согласию сторон.

28-летний футболист играл за «Факел» с июля 2025 года, куда перешел в качестве свободного агента. В сезоне-2025/26 в 13 матчах он забил 1 гол.

Контракт Гапонова с воронежцами действовал до 30 июня 2027 года. Ранее в его карьере были «Крылья Советов», «Спартак» и «Строгино».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 300 тысяч евро.