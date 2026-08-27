Защитник Гапонов покинул «Факел»
«Факел» объявил о расторжении контракта с защитником Ильей Гапоновым по обоюдному согласию сторон.
28-летний футболист играл за «Факел» с июля 2025 года, куда перешел в качестве свободного агента. В сезоне-2025/26 в 13 матчах он забил 1 гол.
Контракт Гапонова с воронежцами действовал до 30 июня 2027 года. Ранее в его карьере были «Крылья Советов», «Спартак» и «Строгино».
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Источник: ФК «Факел»
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|12
|
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|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
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|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
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|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
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|2
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|2
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|7
|
7
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|2
|1
|2
|7-7
|7
|
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|1
|3
|1
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|6
|
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|1
|3
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|
10
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|1
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|5
|
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|
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|5
|
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|1
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|4
|
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|Локомотив
|5
|0
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|2
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|3
|
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|5
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|
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|Акрон
|5
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|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
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|1
|0
|
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|1
|0
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