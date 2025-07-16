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16 июля 2025, 16:43

Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов поддержал решение об исключении «Торпедо» из РПЛ

Алина Савинова

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что руководство клуба поддерживает решение об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ.

«Если такое решение принято и доказано, то, конечно, мы обязаны как футбольный клуб, ратующий за чистый футбол, поддержать это решение», — приводит ТАСС слова Мелика-Гусейнова.

Гендиректор отметил, что «Пари НН», как РФС и РПЛ, придерживается принципа нулевой терпимости по отношению «к различным подковерным моментам».

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25. Место московской команды в РПЛ занял «Оренбург», который стал 15-м в чемпионате России-2024/25 и должен был вылететь из турнира.

Источник: ТАСС
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Давид Мелик-Гусейнов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
7
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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