Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов поддержал решение об исключении «Торпедо» из РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что руководство клуба поддерживает решение об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ.

«Если такое решение принято и доказано, то, конечно, мы обязаны как футбольный клуб, ратующий за чистый футбол, поддержать это решение», — приводит ТАСС слова Мелика-Гусейнова.

Гендиректор отметил, что «Пари НН», как РФС и РПЛ, придерживается принципа нулевой терпимости по отношению «к различным подковерным моментам».

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25. Место московской команды в РПЛ занял «Оренбург», который стал 15-м в чемпионате России-2024/25 и должен был вылететь из турнира.