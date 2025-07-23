«Пари НН» арендовал Олусегуна у «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Олакунле Олусегун на правах аренды перешел в «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородцев.

Соглашение нигерийского форварда с нижегородским клубом рассчитано до конца сезона-2025/26.

Олусегун в 2022 году перешел в «Краснодар» из болгарского «Ботева». В прошедшем сезоне 23-летний нигериец провел 28 матчей во всех турнирах и забил три мяча.