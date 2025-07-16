РФС продлил соглашение с руководителем департамента судейства Мажичем

Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что Милорад Мажич продолжит работу на посту руководителя департамента судейства и инспектирования.

Организация продлила соглашение с 52-летним сербским специалистом на год. Мажич занимает эту должность в РФС с лета 2023-го.

В качестве судьи серб работал на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, в Суперкубке УЕФА-2016, финале Кубка конфедераций в 2017-м, а также в финале Лиги чемпионов-2018. Он стал единственным сербским арбитром, который судил финал Лиги чемпионов в современной истории турнира.

После завершения судейской карьеры Мажич начал работу по обучению арбитров. Он является инструктором ФИФА и до перехода в РФС руководил судьями на Кипре.