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Судейство

16 июля 2025, 16:31

РФС продлил соглашение с руководителем департамента судейства Мажичем

Алина Савинова
Милорад Мажич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что Милорад Мажич продолжит работу на посту руководителя департамента судейства и инспектирования.

Организация продлила соглашение с 52-летним сербским специалистом на год. Мажич занимает эту должность в РФС с лета 2023-го.

В качестве судьи серб работал на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, в Суперкубке УЕФА-2016, финале Кубка конфедераций в 2017-м, а также в финале Лиги чемпионов-2018. Он стал единственным сербским арбитром, который судил финал Лиги чемпионов в современной истории турнира.

После завершения судейской карьеры Мажич начал работу по обучению арбитров. Он является инструктором ФИФА и до перехода в РФС руководил судьями на Кипре.

Источник: https://rfs.ru/news/222726
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Футбол
РФС
Милорад Мажич
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6
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
7
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 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
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 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
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