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Джикия: «Больших изменений в «Спартаке» не будет, в плане трансферов все пройдет точечно»

Георгий Джикия рассказал о трансферной кампании «Спартака»
Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о трансферной кампании клуба.

«Учитывая всю ситуацию у мире, на сегодняшний день в плане трансферов пройдет все спокойно. Больших изменений не будет, все пройдет точечно. Уверен ли я, что легионеры останутся еще на сезон? За иностранцев говорить я не могу. У нас был разговор с ними, они говорили, что все нормально, а потом уехали через две-три недели. Я не могу думать за их семьи. Главное, что сегодня эти игроки с нами.

Слова Ларссона? Не всегда правильно доносят заявления. Это был какой-то иностранный журнал, может, там переводили люди с уровнем английского, как у меня. Комментировать это никак не хочется. Я с ним не общался.

С Рыбусом знаком, спрашивал у ребят. Только положительные отзывы про него. Он боец, играл за сборную Польши. Качественный хороший футболист. Надеюсь, все будет хорошо», — сказал Джикия.

20 июня нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, выступающий за шведский АИК на правах аренды, заявил, что никаких переговоров с московским клубом нет. 

Георгий Джикия
Джордан Ларссон
Мацей Рыбус
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
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Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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