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«Зенит» объявил о подписании контракта с Бакаевым

Читать «СЭ» в
Александр Медведев, Зелимхан Бакаев и Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник Зелимхан Бакаев стал игроком «Зенита», сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга 15 июня. Контракт с 25-летним российским футболистом подписан по схеме «3+1» (три года + один).

«Зенит» приветствует Зелимхана Бакаева в Санкт-Петербурге и желает серьезно пополнить коллекцию трофеев, выходя на поле в сине-бело-голубой футболке", — написано в заявлении сине-бело-голубых.

1 июня «Спартак» объявил об уходе Бакаева из клуба на правах свободного агента. Хавбек является воспитанником красно-белых.

В сезоне-2021/2022 Бакаев провел 36 матчей за «Спартак», забил три гола и сделал 8 результативных передач. Вместе с московской командой полузащитник выиграл БЕТСИТИ Кубок России.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-06-15-zenit-zaklyuchil-kontrakt-s-zelimkhanom-bakaevym.htm
Зелимхан Бакаев
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ФК Зенит
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
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21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

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Матео Кассьерра

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П
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