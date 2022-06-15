«Зенит» объявил о подписании контракта с Бакаевым

Полузащитник Зелимхан Бакаев стал игроком «Зенита», сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга 15 июня. Контракт с 25-летним российским футболистом подписан по схеме «3+1» (три года + один).

«Зенит» приветствует Зелимхана Бакаева в Санкт-Петербурге и желает серьезно пополнить коллекцию трофеев, выходя на поле в сине-бело-голубой футболке", — написано в заявлении сине-бело-голубых.

1 июня «Спартак» объявил об уходе Бакаева из клуба на правах свободного агента. Хавбек является воспитанником красно-белых.

В сезоне-2021/2022 Бакаев провел 36 матчей за «Спартак», забил три гола и сделал 8 результативных передач. Вместе с московской командой полузащитник выиграл БЕТСИТИ Кубок России.