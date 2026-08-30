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Спартак — Оренбург: пресс-конференция Хуана Карседо и Ильдара Ахметзянова после матча 6-го тура РПЛ 30 августа 2026

«Спартак» девять раз просил пенальти. Выглядит не очень». Слова Ахметзянова и Карседо

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Микеле Антонов
Корреспондент
Ильдар Ахметзянов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Пресс-конференция главных тренеров после матча «Спартак» — «Оренбург».

«Спартак» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата России — 1:1. Игра проходила на «Лукойл Арене» в Москве, голами отметились Руслан Куль и Мирлинд Даку.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
30 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:1
Оренбург

Ахметзянов: «Мы думали о трех очках»

— Хороший матч в исполнении двух команд, — начал Ахметзянов. — Наверное, «Спартак» мечтал о большем. Но по тому, как складывалась игра, мы тоже думали о трех очках.

— Вы сегодня сыграли с тремя центральными защитниками. Это было специально под двух форвардов «Спартака»?

— Всех секретов раскрывать не буду, но стилистика «Спартака» обязывает контролировать мяч в какие-то моменты. В четверке у нас в Оренбурге не очень получилось. Мы проанализировали игру против «Спартака» других команд в пятерке защитников и приняли такое решение.

— В кубковом матче «Оренбург», по вашим словам, сыграл несмело. Сегодня не слишком ли агрессивна была ваша команда?

— В любом составе проигрывать 1:5 недопустимо. Это сказывается ментально. Мы все игры стремимся играть смело. И сегодня старались, но в атаку могли играть лучше.

На чемпионате мира мы поражались уровню борьбы, который допускают судьи. И после старта РПЛ мы видели, что так же было и у нас. Но сегодня, когда каждый момент в единоборстве игроки «Спартака» с криком падают на землю... Ну как это? Мне кажется, Джику и Ву сегодня на себе заработали больше фолов, чем все остальные.

После матча я пожал руку Карседо. Сказал, что он создал очень интересную команду. У него есть что подсмотреть и скопировать. Возможно, кто-то уже копирует...

Но, если не ошибаюсь, «Спартак» сегодня девять раз просил пенальти. Мы за все игры столько не видели в этом сезоне... Когда столько просят, это со стороны выглядит не очень.

&laquo;Спартак&raquo; сыграл вничью с &laquo;Оренбургом&raquo; (1:1) в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ 30&nbsp;августа.Ву привез, а Даку забил первый гол за «Спартак». Тяжелейшая ничья красно-белых с «Оренбургом»

— Недавно в клубе сменилось руководство. Обсуждали ли вы усиление команды?

— Да, мы вели диалог. Есть понимание, что нужны игроки в группу атаки и, возможно, в оборону. Руководство об этом знает. Если что-то получится, будет здорово.

— На сколько выбыл Рудаков?

— Рудаков и Савельев выбыли надолго. Возможно, вернутся уже только зимой на сборах. Неприятные травмы.

— Как оцените судейство? Показалось, что судья был сверхлоялен к «Оренбургу».

— Когда команда не выигрывает, начинается поиск причин. Я уже говорил, что не бывает таких фолов... Ву и Джику заработали 10 фолов, играя центральными защитниками. Мне нравится арбитр Чистяков, но столько свистков сегодня... Как минимум половину не надо было давать вообще.

Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые по всей стране ездят за нами. Это не просто слова. И благодарю команду, которая им отплатила сегодня результатом. У вас тут отличная атмосфера, прекрасный стадион. Но и у нас свой антураж.

Хуан Карседо.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Карседо: «Мы недовольны, с другой стороны — не проиграли»

— Мы хотели завоевать три очка, — начал Карседо. — Провели неидеальный матч, но, думаю, у нас было достаточно шансов, чтобы добиться победы. Жаль, что ошибка привела к потере очков. Самоотдача была такой, какой нужно. Желание выиграть было очень большим, потому в концовке ребята и шли вперед.

— Понимали ли вы, что матч с «Оренбургом» будет не таким, как в Кубке? Готовились ли именно к такой игре соперника?

— Мы понимали, что это будет другой матч. Готовились в том числе и к такой игре «Оренбурга». Знали, что они могут сыграть в пять защитников и играть в оборонительный футбол. Мы заработали только одно очко, недовольны. Но, в конце концов, не проиграли.

— Умяров был не слишком доволен после своей замены. Почему решили убрать с поля именно его?

— По ходу матча он говорил, что у него немного тянет мышцу. Потому решили не рисковать им и поберечь до следующей игры. Наиль - важный футболист для нас.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оренбург&raquo;: онлайн-трансляция.«Спартак» и «Оренбург» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча РПЛ

— Насколько «Спартак» зависит от Барко? Его сегодня не хватало.

— Это очень важный для нас игрок. Он добавляет динамики, техничен. Но сегодня он был недоступен, и нам нужно искать другие варианты усиления своей игры.

— Довольны ли вы Пруцевым, который заменил травмированного Литвинова?

— Да, доволен его действиями. Игра была сложной, не все складывалось так, как мы хотели. Он должен был помогать Умярову и выполнял поставленные перед ним задачи. Но потом пришлось заменить его, поскольку того требовали события на поле.

— Кто у «Спартака» может забить со штрафного, кроме Барко? Сегодня были моменты для хорошего удара.

— Заменить Барко трудно, игра строится вокруг него. Но у нас должен быть план Б. И готовимся мы к разным ситуациям. У нас есть Маркиньос, который после Барко является, думаю, вторым человеком для исполнения стандартов.

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Хуан Карлос Карседо
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
8
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
9
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
10
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика 0 : 3
30.08 17:30 Спартак – Оренбург 1 : 1
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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