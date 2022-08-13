Защитник «Динамо» Фернандес заверил, что не повторит поступок Варелы
Защитник «Динамо» Роберто Фернандес заверил, что у него нет в мыслях намерения покинуть клуб.
«Ситуация с Варелой? Я слышал об этом. Могу пообещать, что не поступлю как он? Я очень рад здесь быть!
Адаптация? Было сложно, приехал в Европу первый раз. Но с каждой игрой и тренировкой адаптируюсь», — сказал защитник.
Соглашение с 22-летним парагвайцем рассчитано до конца сезона-2026/27. По информации «СЭ», трансфер обошелся московскому клубу в 3 миллиона евро.
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|
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|5
|3
|1
|1
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|10
|
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|4
|3
|0
|1
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|9
|
5
|Динамо
|5
|2
|3
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|9
|
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|2
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|
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|2
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|
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|1
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|0
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|
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|5
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|4
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|2
|2
|4-8
|2
|
15
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|4
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|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
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|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|2 : 1
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|0 : 0
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
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|14.08
|20:00
|
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|4
|
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|П
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|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
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|
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