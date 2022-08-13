Защитник «Динамо» Фернандес заверил, что не повторит поступок Варелы

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес заверил, что у него нет в мыслях намерения покинуть клуб.

«Ситуация с Варелой? Я слышал об этом. Могу пообещать, что не поступлю как он? Я очень рад здесь быть!

Адаптация? Было сложно, приехал в Европу первый раз. Но с каждой игрой и тренировкой адаптируюсь», — сказал защитник.

Соглашение с 22-летним парагвайцем рассчитано до конца сезона-2026/27. По информации «СЭ», трансфер обошелся московскому клубу в 3 миллиона евро.