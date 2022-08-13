Защитник «Динамо» Фернандес: «Никогда нельзя быть на 100 процентов довольным. Но мы работаем и выкладываемся»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).

«Были и позитивные и негативные моменты. В первом тайме мяч мало где держался. Во втором тайме стало лучше.

Ситуация в «Динамо»? Никогда нельзя быть на 100 процентов довольным. Но мы работаем и выкладываемся. Мы прогрессируем.

Два защитника? У нас нет разделения, мы играем слаженно.

Сложные лица у игроков «Динамо»? Сегодня мы хотели выиграть. Но этого не получилось», — сказал защитник.

«Динамо» с 9 очками занимает пятое место в таблице РПЛ, «Краснодар» идет строчкой ниже с 8 очками.