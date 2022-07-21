Стала известна сумма, за которую «Динамо» купит Фернандеса

По данным «СЭ», потенциальный новичок «Динамо» Роберто Фернандес прилетит в Москву в субботу.

22-летнего центрального защитника молодежной сборной Парагавая и клуба «Гуарани» ожидает медосмотр.

В случае его успешного прохождения игрок заключит контракт с бело-голубыми на 5 лет. «Динамо» заплатит за новичка 3 миллиона евро.

В составе «Гуарани» Фернандес отыграл в общей сложности 70 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.