«Уэска» отказалась отпускать Адольфо Гайча в Аргентину зимой

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч не перейдет в аргентинский клуб зимой

Нападающим ЦСКА Адольфо Гайч, выступающим на правах аренды за испанскую «Уэску», интересуются «Индепендьенте» и «Сан-Лоренцо», сообщает Diario del Alto Arag?n.

По информации источника, «Уэска» отказывается отпускать 22-летнего аргентинца в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес аргентинских клубов.

Отмечается, что испанцы хотят сохранить нападающего, потому что трансферное окно в Испании уже закрыто, и клуб не успел найти ему замену.

Несмотря на это, клубы из Аргентины не теряют надежду подписать Гайча зимой.

В нынешнем сезоне Гайч забил один мяч и отдал две результативные передачи в 18 матчах за «Уэску». Арендное соглашение нападающего с «Уэской» рассчитано до 30 июня 2022 года. Контракт аргентинца с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.