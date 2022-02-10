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«Уэска» отказалась отпускать Адольфо Гайча в Аргентину зимой

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч не перейдет в аргентинский клуб зимой
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающим ЦСКА Адольфо Гайч, выступающим на правах аренды за испанскую «Уэску», интересуются «Индепендьенте» и «Сан-Лоренцо», сообщает Diario del Alto Arag?n.

По информации источника, «Уэска» отказывается отпускать 22-летнего аргентинца в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес аргентинских клубов.

Отмечается, что испанцы хотят сохранить нападающего, потому что трансферное окно в Испании уже закрыто, и клуб не успел найти ему замену.

Несмотря на это, клубы из Аргентины не теряют надежду подписать Гайча зимой.

В нынешнем сезоне Гайч забил один мяч и отдал две результативные передачи в 18 матчах за «Уэску». Арендное соглашение нападающего с «Уэской» рассчитано до 30 июня 2022 года. Контракт аргентинца с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/deportes/futbol/sd-huesca/2022/02/09/en-argentina-insisten-con-el-regreso-de-adolfo-gaich-1551814-daa.html?autoref=true
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2
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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