В «Ростове» объявили об уходе Альбы

«Ростов» сообщил о прекращении работы Джнонатана Альбы на посту главного тренера команды, а также всего тренерского штаба.

Отмечается, что решение было обоюдным, его приняли после разговора между руководством клуба и 44-летним испанским специалистом.

Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.

Ранее генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка подтвердил «СЭ» информацию о том, что Альба покидает клуб вместе со своим штабом.

Испанец возглавлял «Ростов» в качестве главного тренера с февраля 2025 года. За время его работы команда провела 67 матчей, в которых она одерала 21 победу. 15 встреч завершились вничью, а в 31 игре команда проиграла.

До назначения на пост главного тренера Альба занимал должность главного аналитика в «Ростове». Также он работал аналитиком в сборной Румынии и нескольких футбольных клубах. Сейчас специалист входит в тренерский штаб сборной России.

На текущий момент «Ростов» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России — после 9 матчей у команды 8 очков.