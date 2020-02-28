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Защитник «Арсенала» Григалава: «Бывают матчи, когда с Дзюбой нельзя даже рядом находиться»

14:35

Защитник «Арсенала» Гиа Григалава рассказал, когда и почему тяжело играть против нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

— Вы говорили, что вам тяжелее с юркими форвардами, чем с большими. Но последние два года, наверное, никто не составит конкуренцию вашему хорошему знакомому Дзюбе? — вопрос Григалаве.

— В принципе, уже не так важно — большой или юркий соперник, главное — как ты сам готов, — ответил защитник «Арсенала». — Плюс игра еще зависит от того, как судья дает вести борьбу. С тем же Дзюбой бывают матчи, когда до него дотрагиваться нельзя, даже рядом находиться. Вот тогда втройне тяжелее. (Улыбается.) Если же в целом, были соперники, неудобные в плане открываний. Но по манере в чемпионате России многие плюс-минус похожи. (Артем Агапов)

Полностью интервью Григалавы

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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