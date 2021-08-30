Зарема отреагировала на возможное увольнение Витории с поста главного тренера «Спартака»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию, что вскоре клуб может расстаться с главным тренером Руем Виторией.

«Я ничего не знаю об этом. Такие вопросы задавайте Попову. Контракт Руя Витории я не видела. Все», — сказала Салихова «СЭ».

По данным «РБ-Спорт», красно-белые планируют уволить Руя без компенсации до конца соглашения. Контракт подписан таким образом, что в стартовый период работы португальца в клубе компенсация при увольнении составит 1,5 миллиона евро.

После шести туров Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 10-е место, набрав семь очков.