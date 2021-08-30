«Зенит» близок к покупке голкипера Станислава Крицюка у «Жил Висенте»

«Зенит» согласовал трансфер голкипера «Жил Висенте» Станислава Крицюка, сообщает португальский журналист Педру Сепульведа.

Изначальная сумма сделки составит 2 миллиона евро. Также в ней будут прописаны различные бонусы. Бонусы за 30-летнего Крицюка: 2 млн — за определенное количество сухих матчей, 1,5 млн — если голкипер сыграет за «Зенит» в 50% матчей, 0,5 млн — если «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

Exclusivo. O @GilVicente_fc vai vender Stanislav Kritciuk ao @zenit_spb. Negocio de 2 milh?es de euros fixos + 2 milh?es por objetivos — 1,5 milh?es se jogar 50% dos jogos + 500 mil euros se o Zenit passar a fase de grupos ?? #Zenit #gilvicente #TransferNews #Transfers pic.twitter.com/x2oEspOcIa — Pedro Sep?lveda (@pedromsepulveda) August 30, 2021

Ранее Крицюк выступал в составе «Краснодара». За «быков» вратарь провел 72 матча, в 33 из которых оставил ворота краснодарской команды в неприкосновенности. В сезоне-2019/2020 в шести матчах за «Краснодар» Крицюк пропустил семь мячей.

Из России он уехал в Португалию, где сначала играл за «Белененсеш», а потом оказался в «Жил Висенте».