Источник назвал условие увольнения главного тренера «Спартака» Витории во время паузы на матчи сборной

Руководство «Спартака» думает о том, чтобы заменить главного тренера Руя Виторию. В ближайшее время его могут отправить в отставку, сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, красно-белые планируют уволить Руя без компенсации до конца соглашения. Контракт подписан таким образом, что в стартовый период работы португальца в клубе компенсация при увольнении составит 1,5 миллиона евро.

На данный момент главной задачей руководства «Спартака» является быстро найти замену Витории. Как только кандидат будет выбран, клуб уволит нынешнего специалиста.

После шести туров Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 10-е место, набрав 7 очков.