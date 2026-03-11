«Спартак» попросил ЭСК РФС рассмотреть один эпизод в матче с «Акроном»

ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по итогу матча 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Акроном» (4:3). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой рассмотреть эпизод с назначенным пенальти на 52-й минуте в ворота Максименко за фол полузащитник Игоря Дмитриева.



Красно-белые после 20-го тура занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками.

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