Нагорных поддержал встречу представителей клубов РПЛ и РФС по вопросам судейства

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных назвал полезной предстоящую встречу представителей клубов РПЛ и Российского футбольного союза, посвященную судейству.

«Я думаю, что это очень полезно. Очень правильно, что РФС совместно с РПЛ это делают», — цитирует Нагорных ТАСС.

Встреча запланирована на 13 марта. Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что на мероприятии планируется обсудить актуальные вопросы судейства в лиге.

До этого в РПЛ заявили, что лига последовательно выступает за совершенствование системы видеопомощи арбитрам (ВАР) и вовлечена в работу над программой развития судейства.

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