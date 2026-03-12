Матч 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» рассудит бригада Сергея Карасева
Российский футбольный союз (РФС) сообщил о назначении арбитров и инспекторов на матчи 21-го тура РПЛ.
Матч «Зенит» — «Спартак» рассудит Сергей Карасев, Артем Чистяков будет работать на игре «Динамо» (Махачкала) — «Оренбург». На встречу «Сочи» — «Краснодар» был назначен Андрей Прокопов, а на игру «Ростов» — «Динамо» (Москва) — Ян Бобровский.
Кирилл Левников рассудит «Балтику» и ЦСКА, Евгений Буланов — «Акрон» и «Ахмат». На матч «Пари НН» — «Крылья Советов» получил назначение Игорь Капленков, а на встречу «Рубина» и «Локомотива» — Иван Абросимов.
В турнирной таблице РПЛ после 20-го тура лидирует «Краснодар» — у команды 43 очка после 20 игр. Вторым идет «Зенит» (42 очка), третьим — «Локомотив» (41).
13 марта (пятница)
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: судья — Артем Чистяков. Помощники судьи — Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья — Владимир Шамара; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Олег Соколов.
14 марта (суббота)
«Сочи» — «Краснодар»: судья — Андрей Прокопов. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Владимир Казьменко.
«Зенит» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев. Помощники судьи — Алексей Лунев, Алексей Ермилов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Ростов» — «Динамо» (Москва): судья — Ян Бобровский. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Александр Гвардис.
«Балтика» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Зуев.
15 марта (воскресенье)
«Акрон» — «Ахмат»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья — Сергей Федотов; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Александр Колобаев.
«Пари НН» — «Крылья Советов»: судья — Игорь Капленков. Помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Петров; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Рубин» — «Локомотив»: судья — Иван Абросимов. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Эдуард Малый.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1