Матч 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» рассудит бригада Сергея Карасева

Российский футбольный союз (РФС) сообщил о назначении арбитров и инспекторов на матчи 21-го тура РПЛ.

Матч «Зенит» — «Спартак» рассудит Сергей Карасев, Артем Чистяков будет работать на игре «Динамо» (Махачкала) — «Оренбург». На встречу «Сочи» — «Краснодар» был назначен Андрей Прокопов, а на игру «Ростов» — «Динамо» (Москва) — Ян Бобровский.

Кирилл Левников рассудит «Балтику» и ЦСКА, Евгений Буланов — «Акрон» и «Ахмат». На матч «Пари НН» — «Крылья Советов» получил назначение Игорь Капленков, а на встречу «Рубина» и «Локомотива» — Иван Абросимов.

В турнирной таблице РПЛ после 20-го тура лидирует «Краснодар» — у команды 43 очка после 20 игр. Вторым идет «Зенит» (42 очка), третьим — «Локомотив» (41).

13 марта (пятница)

«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: судья — Артем Чистяков. Помощники судьи — Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья — Владимир Шамара; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Олег Соколов.

14 марта (суббота)

«Сочи» — «Краснодар»: судья — Андрей Прокопов. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Владимир Казьменко.

«Зенит» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев. Помощники судьи — Алексей Лунев, Алексей Ермилов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ростов» — «Динамо» (Москва): судья — Ян Бобровский. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Александр Гвардис.

«Балтика» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Зуев.

15 марта (воскресенье)

«Акрон» — «Ахмат»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья — Сергей Федотов; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Александр Колобаев.

«Пари НН» — «Крылья Советов»: судья — Игорь Капленков. Помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Петров; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Рубин» — «Локомотив»: судья — Иван Абросимов. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Эдуард Малый.

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