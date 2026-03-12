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Судейство

Матч 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» рассудит бригада Сергея Карасева

Павел Лопатко
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) сообщил о назначении арбитров и инспекторов на матчи 21-го тура РПЛ.

Матч «Зенит» — «Спартак» рассудит Сергей Карасев, Артем Чистяков будет работать на игре «Динамо» (Махачкала) — «Оренбург». На встречу «Сочи» — «Краснодар» был назначен Андрей Прокопов, а на игру «Ростов» — «Динамо» (Москва) — Ян Бобровский.

Кирилл Левников рассудит «Балтику» и ЦСКА, Евгений Буланов — «Акрон» и «Ахмат». На матч «Пари НН» — «Крылья Советов» получил назначение Игорь Капленков, а на встречу «Рубина» и «Локомотива» — Иван Абросимов.

В турнирной таблице РПЛ после 20-го тура лидирует «Краснодар» — у команды 43 очка после 20 игр. Вторым идет «Зенит» (42 очка), третьим — «Локомотив» (41).

13 марта (пятница)

«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: судья — Артем Чистяков. Помощники судьи — Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья — Владимир Шамара; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Олег Соколов.

14 марта (суббота)

«Сочи» — «Краснодар»: судья — Андрей Прокопов. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Владимир Казьменко.

«Зенит» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев. Помощники судьи — Алексей Лунев, Алексей Ермилов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ростов» — «Динамо» (Москва): судья — Ян Бобровский. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Александр Гвардис.

«Балтика» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Зуев.

15 марта (воскресенье)

«Акрон» — «Ахмат»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья — Сергей Федотов; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Александр Колобаев.

«Пари НН» — «Крылья Советов»: судья — Игорь Капленков. Помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Петров; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Рубин» — «Локомотив»: судья — Иван Абросимов. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Эдуард Малый.

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Источник: РФС
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РПЛ
РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Сочи» — «Краснодар», «Балтика» — ЦСКА и другие матчи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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