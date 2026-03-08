«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: Сухой не назначил пенальти за игру махачкалинца рукой

На 13-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Динамо» Мх судья Алексей Сухой неверно оценил случившееся в площади ворот гостей и не наказал их пенальти. Видеоассистенты Павел Шадыханов и Роман Галимов в действия арбитра не вмешались.

В том моменте динамовский голкипер Давид Волк принес мяч, поставил его на газон и ввел в игру, сделав пас своему защитнику. Андрес Аларкон остановил его левой ногой, а затем почему-то решил дотронуться до него рукой и повторить удар от ворот. Делать этого махачкалинец не имел права — рукой в футбол не играют, когда мяч уже введен в игру.

Но Сухой не отреагировал на это назначением пенальти в ворота «Динамо», а только попросил повторить удар от ворот.

Таких моментов в последние годы в мировом футболе было немало — в них назначались 11-метровые удары.