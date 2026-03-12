Романцев — о новых правилах в футболе: «Я против расширения полномочий ВАР»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» рассказал, почему не является сторонником расширения полномочий ВАР.

— Для борьбы с затягиванием времени ФИФА разработала новые правила: придется быстрее бросать ауты и уходить на замену за 10 секунд. А ВАР сможет смотреть вторые желтые и угловые. Как вы относитесь к таким новшествам?

— Я уже говорил, что не являюсь сторонником различных новаций, касающихся изменений в правилах. Но в данном случае инициативу чиновников одобряю. И уже как-то говорил о том, что сейчас футбол просто захлестнула эпидемия грязной игры, частью которой стали симуляции и затягивание времени любыми способами. Для оправдания их называют маленькими футбольными хитростями — якобы цель оправдывает средства. На мой взгляд, это чистой воды обман болельщика и самого себя. Потому любую попытку что-то изменить здесь переменами в правилах нельзя не приветствовать.

А вот расширение полномочий ВАР меня, признаюсь, не радует. Слышал, что в 19-м туре было 16 вмешательств видеоассистентов. И все равно по незасчитанному голу «Балтики» в Питере и пенальти в ворота «Локомотива» во встрече с «Пари НН» остались вопросы. Как, к сожалению, и к качеству работы судей, — сказал Романцев «СЭ».

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