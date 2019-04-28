Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном уходе из команды полузащитника железнодорожников Игоря Денисова. Как сообщал "СЭ", хавбеку было предложено отказаться от контракта, который он подписал в декабре 2018 года.

– У вас уже несколько матчей не играет Денисов. Он вам не нужен? – вопрос Семину на пресс-конференции после матча 26-го тура РПЛ с "Енисеем" в Москве (2:1).

– Понимаете, я не могу обсуждать игрока с вами, с прессой. Я могу обсуждать его только внутри команды. Он последнее время имел травму, потом ангина у него была. Мне на поле нужны сильнейшие. Если он будет выглядеть лучше Баринова, будет играть. Для меня самое главное, чтобы на поле выходили лучшие. Денисов сейчас болен, его сейчас в команде нет. А другие нюансы, про которые вы пишите, меня не интересуют. Мне нужен человек в хороших кондициях (Александр Рогулев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр