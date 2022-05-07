Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:52

Гаврилов — о победе «Спартака»: «Сегодня разгромили «Урал», а уже завтра могут проиграть «Енисею»»

Юрий Гаврилов высказался о победе «Спартака» над «Уралом»
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на гостевую победу красно-белых над «Уралом» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ (3:1).

«Таким победам даже радоваться нельзя. «Крылья Советом», «Урал» — посредственные команды. У нас в целом непонятный чемпионат. Для трофеев и достойных мест в турнирной таблице нужна стабильность, которой у «Спартака» совсем нет. Сегодня разгромили «Урал», а уже завтра могут проиграть «Енисею». Еще бы красно-белые сегодня не выиграли. Думаю, что десятое место в турнирной таблице добавило им мотивации. Проиграй сегодня, они бы опустились в зону вылета», — сказал Гаврилов «СЭ».

После 28 матчей «Спартак» занимает 8-е место в таблице Тинькофф РПЛ, набрав 37 очков.

Матч полуфинала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Енисей» пройдет 11 мая.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Юрий Гаврилов (футбол)
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
5
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Не стало старейшего гроссмейстера мира. Ему недавно исполнилось 100 лет
Что произошло после того, как Оливейра лишился титула чемпиона из-за лишних 200 граммов
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — «Химки», ЦСКА — «Сочи» и другие матчи
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: Уциев получил красную карточку после просмотра ВАР
Геркус назвал «Зенит» главным фаворитом следующего сезона РПЛ
Ваноли рассказал о состоянии травмированного Зобнина
Шалимов назвал причины поражения «Урала» в матче со «Спартаком»
Ваноли остался доволен игрой «Спартака» в матче с «Уралом»
ЦСКА — «Сочи»: где смотреть матч РПЛ 7 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: 1/2 финала
Литвинов: «Самое главное — поскорее восстановиться к следующей игре»
Каррера рассказал, как победа над «Уралом» повлияет на кубковый матч «Спартака» с «Енисеем»
Анчелотти: «Я останусь в «Реале» до 80 лет, если не сойду с ума»
Федор Смолов сыграет с «Аланией» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России
«Алания» пошутила о поражениях со счетом 2:5 в один день с «Динамо» перед кубковым полуфиналом
Дасаев заявил, что победа в БЕТСИТИ Кубке России сделает сезон удачным для «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Химки»: питерцы открыли счет

Полузащитник «Спартака» оценил перспективы развития российского футбола после санкций от УЕФА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
9
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости