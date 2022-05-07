Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на гостевую победу красно-белых над «Уралом» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ (3:1).

«Таким победам даже радоваться нельзя. «Крылья Советом», «Урал» — посредственные команды. У нас в целом непонятный чемпионат. Для трофеев и достойных мест в турнирной таблице нужна стабильность, которой у «Спартака» совсем нет. Сегодня разгромили «Урал», а уже завтра могут проиграть «Енисею». Еще бы красно-белые сегодня не выиграли. Думаю, что десятое место в турнирной таблице добавило им мотивации. Проиграй сегодня, они бы опустились в зону вылета», — сказал Гаврилов «СЭ».

После 28 матчей «Спартак» занимает 8-е место в таблице Тинькофф РПЛ, набрав 37 очков.

Матч полуфинала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Енисей» пройдет 11 мая.