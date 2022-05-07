«Зенит» — «Химки»: питерцы открыли счет

«Зенит» открыл счет в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок». На 14-й минуте гол забил Иван Сергеев. Счет стал 1:0.

Напомним, что «Зенит» проводит матч в статусе чемпиона. Питерский клуб обеспечил себе первое место за три тура до завершения чемпионата.