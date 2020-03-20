Юрий Белоус: «Спартаку» можно было не покупать Тила за 18 миллионов евро, а больше внимания уделять академии»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус отреагировал на слова владельца «Спартака» Леонида Федуна. Из-за пандемии коронавируса он предложил завершить сезон и признать «Зенит» чемпионом.

— Моя позиция — чемпионат обязательно нужно доиграть, — цитирует Белоуса «Спорт уик-энд», — Надеюсь, турнир возобновится до середины апреля, ситуация с коронавирусом к тому времени должна улучшиться.

Главное, чтобы у нас не началось взрывоопасное распространение инфекции. В стране делается много, чтобы этого не произошло: закрываются границы, отменяются рейсы, ограничивается число участников мероприятий, отправляются на каникулы или дистанционное обучение школьники и студенты, работодатели переводят работников на удаленку. Эти меры должны принести положительные плоды.

И не надо раскручивать панику. У нас в зимний период сотни тысяч больных гриппом, и летальных исходов там больше, чем сейчас от этого коронавируса. Естественно, надо ограждать от болезни людей пожилого возраста, которые находятся в зоне риска, доносить до людей информацию о мерах предосторожности, что, в принципе, и делается. Но все эти рассказы про коронавирус изо дня в день по 10 часов... Лучше бы проанализировали, из-за каких решений упала нефть, а вслед за ней и рубль.

— Федун назвал цену на нефть Brent ниже 25 $ за баррель катастрофической...

— Конечно, такая низкая цена неприятна. Но можно ведь было не покупать того же Тила за 18 миллионов евро, а больше внимания уделять своей академии.