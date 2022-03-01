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Алберто: «Благодарен Богу за возможность дебютировать в РПЛ и за первый гол за «Зенит»

Алберто рассказал о своих эмоциях после первого гола за «Зенит»
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Зенит» Юри Алберто поделился эмоциями после первого гола за петербургскую команду, забитого в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (3:2).

«Благодарен Богу за этот прекрасный день, за эту важную победу, за эту возможность дебютировать в РПЛ и за первый гол за «Зенит», — приводит слова Алберто официальный сайт петербургского клуба. В первом тайме у меня был похожий момент, когда Малком делал похожий навес, я пробил головой, вратарь отразил, после чего Вендел забил впоследствии отмененный мяч. А в той ситуации Клаудиньо навесил, и мне удалось хорошо подставить голову. Столько мыслей было в тот момент, потому что это мой первый матч в РПЛ, на домашней арене, при наших болельщиках. Просто вау!»

Также нападающий рассказал о праздновании гола с полузащитником Клаудиньо.

«Это моя привычка и традиция — когда человек отдает мне роскошный пас, после которого я забиваю мяч, я всегда благодарю его, чищу бутсу, признавая его прекрасную передачу. Будет ли это повторяться после каждого гола? Обязательно, да!» — сказал он.

После 19 туров РПЛ «Зенит» набрал 41 очко и возглавляет турнирную таблицу.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-02-28-yuri-alberto-chuvstvuyu-sebya-prevoskhodno-i-gotovlyus-k-sleduyushchey-igre.htm
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ФК Рубин (Казань)
Юри Алберто
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
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