Алберто: «Благодарен Богу за возможность дебютировать в РПЛ и за первый гол за «Зенит»

Нападающий «Зенит» Юри Алберто поделился эмоциями после первого гола за петербургскую команду, забитого в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (3:2).

«Благодарен Богу за этот прекрасный день, за эту важную победу, за эту возможность дебютировать в РПЛ и за первый гол за «Зенит», — приводит слова Алберто официальный сайт петербургского клуба. В первом тайме у меня был похожий момент, когда Малком делал похожий навес, я пробил головой, вратарь отразил, после чего Вендел забил впоследствии отмененный мяч. А в той ситуации Клаудиньо навесил, и мне удалось хорошо подставить голову. Столько мыслей было в тот момент, потому что это мой первый матч в РПЛ, на домашней арене, при наших болельщиках. Просто вау!»

Также нападающий рассказал о праздновании гола с полузащитником Клаудиньо.

«Это моя привычка и традиция — когда человек отдает мне роскошный пас, после которого я забиваю мяч, я всегда благодарю его, чищу бутсу, признавая его прекрасную передачу. Будет ли это повторяться после каждого гола? Обязательно, да!» — сказал он.

После 19 туров РПЛ «Зенит» набрал 41 очко и возглавляет турнирную таблицу.