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Хасанби Биджиев новый главный тренер Факела: детали назначения

«Факел» объявил о назначении Биджиева главным тренером

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хасанби Биджиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Факел» объявил, что экс-тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев возглавит команду.

Клуб сообщил, что достиг договоренности с 60-летним специалистом. Подписание контракта должно произойти в понедельник, 2 ноября. В штаб Биджиева войдут ассистент Горан Алексич и тренер по физподготовке Шихмирза Баламирзаев.

Биджиев сменит в «Факеле» Алексея Ребко, который в середине октября стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Олега Василенко. С 6 очками «Факел» замыкает таблицу РПЛ после 13 туров.

Биджиев с февраля 2024 года по декабрь 2025-го был главным тренером махачкалинского «Динамо». Под его руководством клуб вышел в РПЛ.

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Источник: ФК «Факел»
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Хасанби Биджиев
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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«Факел» анонсировал назначение Биджиева главным тренером

«Балтика» — «Акрон»: команды не открыли счет в первом тайме
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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