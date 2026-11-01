«Факел» объявил о назначении Биджиева главным тренером

«Факел» объявил, что экс-тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев возглавит команду.

Клуб сообщил, что достиг договоренности с 60-летним специалистом. Подписание контракта должно произойти в понедельник, 2 ноября. В штаб Биджиева войдут ассистент Горан Алексич и тренер по физподготовке Шихмирза Баламирзаев.

Биджиев сменит в «Факеле» Алексея Ребко, который в середине октября стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Олега Василенко. С 6 очками «Факел» замыкает таблицу РПЛ после 13 туров.

Биджиев с февраля 2024 года по декабрь 2025-го был главным тренером махачкалинского «Динамо». Под его руководством клуб вышел в РПЛ.

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