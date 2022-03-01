Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус в интервью «СЭ» прокомментировал игру нападающего «Динамо» и сборной России Федора Смолова.

— Как в Химках смотрелось «Динамо»?

— Неплохо. Особенно на фоне соперника, который противопоставить динамовцам мог разве что запредельную самоотверженность, граничащую с безрассудством. Отсюда удаления Дагерстоля и Лоуренса...

— Смолов усилил «Динамо»?

— С одной стороны, Федор забил хороший гол. С другой, в игру команды еще не вмонтирован, немножечко ее тормозил. Когда вместо него вышел Тюкавин, динамовцы сразу заиграли быстрее. Это прямо бросалось в глаза. А вот Захарян по сравнению с прошлым годом сбавил.

— Есть объяснение?

— Молодым свойственна нестабильность. Надо потерпеть. Вообще мне нравится, как развивается «Динамо». Надеюсь, последние события не отразятся на желании ВТБ вкладывать деньги в футбол. И хотя банк передал акции клуба ВФСО «Динамо», думаю, это временная мера. До момента, когда мир вернется в русло здравого смысла.

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