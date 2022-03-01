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Сегодня, 16:45

Белоус — о Смолове: «Немножко тормозил игру «Динамо»

Белоус считает, что Смолов немножко тормозит игру «Динамо»
Александр Кружков
Обозреватель

Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус в интервью «СЭ» прокомментировал игру нападающего «Динамо» и сборной России Федора Смолова.
— Как в Химках смотрелось «Динамо»?
— Неплохо. Особенно на фоне соперника, который противопоставить динамовцам мог разве что запредельную самоотверженность, граничащую с безрассудством. Отсюда удаления Дагерстоля и Лоуренса...
— Смолов усилил «Динамо»?
— С одной стороны, Федор забил хороший гол. С другой, в игру команды еще не вмонтирован, немножечко ее тормозил. Когда вместо него вышел Тюкавин, динамовцы сразу заиграли быстрее. Это прямо бросалось в глаза. А вот Захарян по сравнению с прошлым годом сбавил.
— Есть объяснение?
— Молодым свойственна нестабильность. Надо потерпеть. Вообще мне нравится, как развивается «Динамо». Надеюсь, последние события не отразятся на желании ВТБ вкладывать деньги в футбол. И хотя банк передал акции клуба ВФСО «Динамо», думаю, это временная мера. До момента, когда мир вернется в русло здравого смысла.

Полное интервью с Белоусом читайте на сайте «СЭ»

Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Юрий Белоус
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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