Акции титульного спонсора «Спартака» обвалились на лондонской бирже
Акции компании «Лукойл», которая является титульным спонсором «Спартака», рухнули на лондонской бирже. Об этом свидетельствуют данные финансовых котировок, сообщает ТАСС.
Бумаги российских эмитентов на фондовой бирже в Лондоне во вторник преимущественно опускаются. Бумаги «Лукойла» снижаются на 53,41%.
Торги на фондовом рынке на Московской бирже во вторник не проводятся.
Владельцу «Спартака» Леониду Федуну совокупно принадлежит 9,28% акций «Лукойла», сообщалось в проспекте к еврооблигациям компании. Он второй крупнейший акционер «Лукойла».
Ранее московский «Спартак» исключен из текущего розыгрыша Лиги Европы по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В 1/8 финала розыгрыша второго по значимости еврокубка «Спартак» должен был сыграть с немецким «Лейпцигом». Первая встреча планировалась на 10 марта в Германии, ответная должна была пройти на нейтральном поле 17 марта.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7