Акции титульного спонсора «Спартака» обвалились на лондонской бирже

Акции компании «Лукойл», которая является титульным спонсором «Спартака», рухнули на лондонской бирже. Об этом свидетельствуют данные финансовых котировок, сообщает ТАСС.

Бумаги российских эмитентов на фондовой бирже в Лондоне во вторник преимущественно опускаются. Бумаги «Лукойла» снижаются на 53,41%.

Торги на фондовом рынке на Московской бирже во вторник не проводятся.

Владельцу «Спартака» Леониду Федуну совокупно принадлежит 9,28% акций «Лукойла», сообщалось в проспекте к еврооблигациям компании. Он второй крупнейший акционер «Лукойла».

Ранее московский «Спартак» исключен из текущего розыгрыша Лиги Европы по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В 1/8 финала розыгрыша второго по значимости еврокубка «Спартак» должен был сыграть с немецким «Лейпцигом». Первая встреча планировалась на 10 марта в Германии, ответная должна была пройти на нейтральном поле 17 марта.