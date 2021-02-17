Юран готов обратиться в CAS из-за штрафа за высказывание о возрасте Урунова

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран 17 февраля заявил, что допускает возможность обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за штрафа со стороны Российского футбольного союза (РФС).

«До сих пор я не могу понять, за что я оштрафован, — сказал Юран ТАСС. — По-моему, мои слова не повлияли ни на что, и самое главное, что ни футболист, ни «Спартак» не обращались. Какое-то письмо, которое пришло из Футбольной ассоциации Узбекистана мы с юристом так и не увидели. Раз так решили, что я могу сделать?

«Пока не знаю, буду ли обращаться в CAS, потому что это произошло только сегодня. Я надеялся на полное оправдание. Мы с юристом в пунктах решения КДК контрольно-дисциплинарного комитета конкретики не увидели, там все в общих чертах. Будем общаться с юристом, не исключаю возможности дальше обжаловать, потому что считаю, что 150 тыс. рублей — это серьезные деньги».

Ранее тренер в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил, что сомневается в указанном возрасте узбекистанского полузащитника «Спартака» Остона Урунова, которому на тот момент было 19 лет. Тренер предположил, что в действительности игрок старше на четыре-пять лет.

20 января Юран был оштрафован на 250 тысяч рублей, 17 февраля после апелляции сумма штрафа была снижена до 150 тысяч рублей.