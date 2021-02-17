РФС уменьшил сумму штрафа Юрана за слова про Урунова

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) 17 февраля частично удовлетворил жалобу главного тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана на решение Комитета РФС по этике от 20 января 2021 года, информирует пресс-служба лиги.

Юран был оштрафован на 250 тысяч рублей. Тренер в эфире телеканала «Матч Премьер» рассказал, что сомневается в подлинном возрасте узбекистанского полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова, которому на тот момент было 19 лет. Тренер сказал, что в действительности игрок старше на четыре-пять лет.

Юран подал апелляцию, которая была частично удовлетворена. Сумма штрафа была снижена до 150 тысяч рублей.