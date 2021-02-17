С 20-го тура в РПЛ начнут использовать компьютер для назначения судей

На сборе арбитров Тинькофф РПЛ в Сочи прошел семинар для представителей СМИ, на котором заместитель главы департамента судейства Павел Каманцев рассказал о рекомендательной компьютерной системе назначения арбитров. Ее начнут применять в тестовом режиме уже в ближайшее время — с 20-го тура чемпионата России.

Система будет вычислять оптимальных арбитров, исходя из рейтинга судьи, сложности матча, логистических ограничений, наличия травм, региональной принадлежности судей, показателей текущей формы, качества работы на еженедельных теоретических занятиях, качества и интенсивности изучения английского языка и иных индивидуальных ограничений.

При разработке системы назначений учитывалось, к примеру, следующее.

Судья с более высоким рейтингом должен судить чаще и должен судить более сложные игры. Арбитры должны менять роли от тура к туру (работать судьей и видеоассистентом). Кроме того, было необходимо создать такую систему, чтобы рефери получали возможность обслуживать матчи разных команд.

Система рекомендательная. За главой департамента судейства Виктором Кашшаи сохраняется право вручную назначать арбитров на некоторые игры.

(Александр Бобров)