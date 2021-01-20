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Юран оштрафован на 250 тысяч рублей за слова об Урунове

16:18
Сергей Юран. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Сергей Юран. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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В среду, 20 января, состоялось заседание Комитета по этике РФС, на котором на главного тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана был наложен штраф в размере 250 тысяч рублей, сообщает сайт РФС.

Ранее Юран в эфире телеканала «Матч Премьер» рассказал, что сомневается в исттинном возрасте полузащитника «Спартака» Остона Урунова из Узбекистана, которому на тот момент было 19 лет. Тренер сказал, что Урунов в действительности «старше на четыре-пять лет».

Прежде Юран, который перед началом нынешнего сезона покинул пост главного тренера подмосковных «Химок», был оштрафован комитетом по этике РФС за слова о том, что его увольнение связано с указанием от Шамиля Газизова, занимавшего на тот момент пост гендиректора «Спартака».

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212997

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