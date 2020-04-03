Полузащитник ЦСКА Яка Бийол в интервью словенским СМИ рассказал, как воспринял жесткие меры изоляции, принятые в Москве из-за распространения коронавируса. 21-летний словенец считает, что в таких условиях тяжело поддерживать форму.

— В течение долгого времени это никак не сказывалось. Но за последние дни все резко ужесточили. Можно только оставаться дома, нельзя даже прогуляться в парк, можно выйти только в магазин, где уже большие очереди. Полиция и военные патрулируют дороги, парки, — цитирует Vecer Бийола. — Тренировки сейчас стали большой проблемой. Если чемпионат будет возобновлен, нам придется ускоренно набирать форму. Это может быть опасно, больше шанс получить травму, если мы не подготовимся как следует.

Но я лично тренируюсь два раза в день, готовлю себе что-нибудь. Когда кафе были открыты, я ходил туда. Но сейчас закупился продуктами впрок, так что пока в магазин не нужно. Мы все хотим вернуться к прежней жизни как можно скорее. Но если потребуется оставаться дома неделю, месяц, мы будем оставаться.

Российские футболисты сразу отправились по домам, а про нас, легионеров, немного забыли. Мы ждали, что делать с тренировками. Но лучше поздно, чем никогда. Мы же не будем оставаться дома вечно.