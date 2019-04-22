Водитель Соловчук частично подтвердил показания севшей в его машину знакомой Мамаева

Во время заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева зачитывают показания свидетельницы Александры Поздняковене. Знакомая полузащитника "Краснодара" провела ночь и утро 8 октября 2018 года в компании игроков и их друзей. Поздняковене села в машину Виталия Соловчука, с которым позже у компании игроков возник конфликт. Также был зачитан протокол показаний Соловчука.

В частности, водитель заявил: "Показания Поздняковене подтверждаю частично. Девушка сидела на заднем сидении, но к ней я не оборачивался. Девушка сказала, что ей холодно. На это я ответил ей вежливо. Мне было не понятно, почему кто-то сказал, что я обозвал молодых людей петухами. В действительности я никого не называл".

При этом Поздняковене показания водителя не подтвердила. (Александр Рогулев, Илья Егоров)

Кокорин, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин, Мамаев и друг полузащитника "Краснодара", детский футбольный тренер Александр Протасовицкий стали участниками двух инцидентов, в которых пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук (на парковке у ночного клуба) и чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин (в кафе). Обвинение предъявлено по двум статьям – побои и хулиганство.

Суд Кокорина и Мамаева. Live!