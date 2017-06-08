Виктор Гончаренко: "После поражения в дерби переживал, но нужно оценивать все более глобально"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги сезона в интервью "СЭ". Он подчеркнул, что переживал после поражения в дерби.

– Долго приходили в себя после поражения в дерби от красно-белых?

– Понятно, что сначала переживал. Но нужно оценивать все более глобально. Ко мне и до матча, и после приходило понимание того, что мы двигаемся в верном направлении и в атаке, и в обороне. И это приносило удовлетворение.

Но так бывает: что-то делаешь хорошо, но результат не устраивает. Да, приходилось слышать, что у "Спартака" хватало моментов в той встрече. Но, например, используй свой шанс Ионов, игра, возможно, развернулась бы. Не случись того ляпа Васина, кто знает, чем бы все закончилось. Но это все частности. В целом мы улучшали командную игру. И после дерби смогли победить во всех оставшихся матчах. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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