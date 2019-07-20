Видар Кьяртанссон: "Возможно, игровой стиль "Ростова" мне не очень подходит"

Новичок "Рубина" Видар Кьяртанссон в интервью официальному YouTube-каналу казанцев прокомментировал свой переход из "Ростова".

– Когда появляется шанс поиграть в такой команде, то стараешься воспользоваться им как можно быстрее. Переговоры прошли хорошо, и я оказался здесь. Теперь моя задача – хорошо играть за казанский клуб.



Конечно, прежде чем перейти в "Рубин", я разговаривал с Рагнаром Сигурдссоном. Он рассказал мне много хорошего о клубе. Это помогло принять решение о переходе.



Когда ты играешь мало, то тебе сложно показать, на что ты способен. Возможно, игровой стиль "Ростова" мне не очень подходит. Надеюсь, в "Рубине" у меня будет большего игрового времени и я смогу проявить себя в полной мере.

Напомним, что нападающий сборной Исландии перешел в "Рубин" в аренду до конца сезона из "Ростова".