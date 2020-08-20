Вице-президент «Интернасионала» рассказал о переговорах с ЦСКА по трансферу Фукса

Вице-президент «Интернасионала» Алессандро Барцеллос подтвердил, что клуб ведет переговоры о трансфере полузащитника Бруно Фукса в ЦСКА.

— Мы решаем бюракратические проблемы, — приводит слова функционера Esporte Band. — Переговоры идут полным ходом. Мы должны в ближайшее время решить все вопросы.

Ранее появлялась информация, что сумма трансфера составит 9,5 миллиона евро: 8 миллионов + 1,5 миллиона в виде бонусов. Бразильский клуб сохранит 20 процентов прав на игрока. Контракт будет рассчитан до 2025 года.

В нынешнем сезоне 21-летний бразилец провел два матча в серии A и шесть — в чемпионате штата.