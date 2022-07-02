Пономарев: «Или Чалов заиграет, или ему надо заканчивать карьеру к чертовой матери»
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о возвращении Федора Чалова в ЦСКА после завершения аренды в «Базеле».
«Разве «Базель» отпустил бы Чалова, если бы он был в порядке и подавал надежды на настоящего форварда европейского уровня? Ему уже 24 года, это такой хороший возраст футбольный, когда уже раскрывается футболист. Странности какие-то: или Федор заиграет, или ему надо заканчивать карьеру к чертовой матери, потому что в перспективных ходить — это не вариант, он уже давно в таком статусе играет. Я не вижу пока у него хороших, нужных для форварда качеств: ни напористости, ни техники, тактики, мышления. Думаю, он не раскроется при Федотове, потому что все зависит от игрока», — сказал Пономарев «СЭ».
Ранее о возвращении Чалова в армейский клуб сообщил руководитель пресс-службы «Базеля» Уолтер изданию «РБ Спорт».
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