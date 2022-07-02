Терюшков: «Кубок Лиги пойдет только на пользу: возрастет количество игр»
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о создании Кубка Лиги.
«Расширения Лиги не произошло, а календарь надо заполнять. Для команд премьер-Лиги Кубок будет дополнительным источником финансовых средств. За участие же предусмотрены какие-то бонусы. Мы позитивно смотрим на создание Кубка Лиги. Сейчас, формируя состав, мы понимаем, что нас ждет 3 больших турнира. Глубину состава хотим именно такую, чтобы была возможность играть во всех трех турнирах. Не думаю, что у игроков пропадет спортивный интерес. Нам нужно увеличивать соревновательную практику. Мне кажется, Кубок Лиги пойдет только на пользу: возрастет количество игр. Будет интересно», — сказал Терюшков «СЭ».
Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Кубок РПЛ может стартовать 26 июля. В общей сложности будет сыграно 77 матчей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -