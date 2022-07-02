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Терюшков: «Кубок Лиги пойдет только на пользу: возрастет количество игр»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о создании Кубка Лиги.

«Расширения Лиги не произошло, а календарь надо заполнять. Для команд премьер-Лиги Кубок будет дополнительным источником финансовых средств. За участие же предусмотрены какие-то бонусы. Мы позитивно смотрим на создание Кубка Лиги. Сейчас, формируя состав, мы понимаем, что нас ждет 3 больших турнира. Глубину состава хотим именно такую, чтобы была возможность играть во всех трех турнирах. Не думаю, что у игроков пропадет спортивный интерес. Нам нужно увеличивать соревновательную практику. Мне кажется, Кубок Лиги пойдет только на пользу: возрастет количество игр. Будет интересно», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Кубок РПЛ может стартовать 26 июля. В общей сложности будет сыграно 77 матчей.

Павел Пивоваров. «По всем направлениям большое продвижение. Степень готовности проекта высокая». Павел Пивоваров — о работе над созданием Кубка РПЛ

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