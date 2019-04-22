Василий Кикнадзе: "Раньше казалось, что Смолов совершил ошибку, когда перешел в "Локо"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что раньше полагал, что форвард железнодорожников Федор Смолов совершил ошибку, когда перешел из "Краснодара" в московский клуб.

- Мне казалось, что Федя сделал ошибку, когда перешел к нам, - сказал Кикнадзе в эфире программы "8-16" на телеканале "Матч Премьер". - Игра у Юрия Семина более распределенная - она не связана с действиями футболиста на острие атаки.

Но после Нового года Федор стал проделывать большой объем работы. Это форвард экстра-класса.

В текущем сезоне Смолов провел 28 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

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