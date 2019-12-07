Валерий Непомнящий: «Сейчас для ЦСКА вполне нормально бороться за второе-третье места»

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» рассказал о перспективах команды в текущем сезоне.

— Как относитесь к призывам некоторых болельщиков ЦСКА расстаться с Гончаренко?

— Я здесь буду абсолютно субъективен, так как всегда нахожусь на стороне тренеров. Гончаренко зарекомендовал себя как знающий, профессиональный специалист. А нынешние проблемы команды связаны с нехваткой ресурса. У тренера ЦСКА нет таких условий, как в «Зените», «Локомотиве», «Краснодаре», «Спартаке». Поэтому нужно беречь своих людей. И вот этим как раз и отличается руководство ЦСКА, которое не разбрасывается кадрами.

— На что тогда способен этот ЦСКА в нынешнем сезоне?

— «Зенит» идет пока по чемпионскому графику. Правда, мы помним сезон, когда питерцы весной все растеряли, а ЦСКА их обошел. Но сейчас немного другая ситуация. Так что для армейцев — вполне нормально бороться за второе-третье места.

— Команда без ресурса борется за попадание в Лигу чемпионов. Парадокс?

— Действительно. В наших условиях — это парадокс.

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