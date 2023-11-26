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Карпин: «Считаю ли правильным решение по Норманну? А я что? Трибунал ФИФА так решил»

Виктория Кравченко
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о решении ФИФА по поводу полузащитника Матиаса Норманна. Футболист будет вынужден выплатить компенсацию клубу за расторжение контракта.

«Считаю ли правильным решение по Норманну? А я что? Трибунал ФИФА так решил. Если бы не признали виновным, было бы несправедливо? Да», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

22 ноября стало известно, что ФИФА обязала норвежского футболиста выплатить компенсацию за досрочное и безосновательное расторжение контракта, а саудовский «Аль-Раед», в который перешел игрок, несет солидарную ответственность за данную выплату.

27-летний Норманн был игроком «Ростова» с 2019 по 2023 год, сыграл за южан 58 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 8 голевых передач.

Источник: https://matchtv.ru/
Валерий Карпин
Матиас Норманн
ФК Ростов
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3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
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9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
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 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
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12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
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14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
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