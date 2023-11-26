Гасилин: «Я очень хочу, чтобы в нынешнем сезоне чемпионом стал «Краснодар»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался о гегемонии сине-бело-голубых в РПЛ.

«Отвечу как истинный болельщик сине-бело-голубых: я очень хочу, чтобы в нынешнем сезоне чемпионом стал «Краснодар». И недавний очный матч на «Газпром Арене» показал, что они могут. Но дотерпят ли? «Зенит» от всех остальных отличает наличие четкой выстроенной стратегии, хотя «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» на трансферы и зарплаты тратят порой не меньше», — цитирует Гасилина RT.

По итогам 16 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 33 очками. Идущий на второй строчке «Краснодар» отстает от петербуржцев на 1 очко.

В 17-м туре чемпионата России черно-зеленые на своем поле примут «Оренбург», а сине-бело-голубые на выезде встретятся с «Локомотивом».