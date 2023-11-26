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Сегодня, 23:11

Гасилин: «Я очень хочу, чтобы в нынешнем сезоне чемпионом стал «Краснодар»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался о гегемонии сине-бело-голубых в РПЛ.

«Отвечу как истинный болельщик сине-бело-голубых: я очень хочу, чтобы в нынешнем сезоне чемпионом стал «Краснодар». И недавний очный матч на «Газпром Арене» показал, что они могут. Но дотерпят ли? «Зенит» от всех остальных отличает наличие четкой выстроенной стратегии, хотя «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» на трансферы и зарплаты тратят порой не меньше», — цитирует Гасилина RT.

По итогам 16 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 33 очками. Идущий на второй строчке «Краснодар» отстает от петербуржцев на 1 очко.

В 17-м туре чемпионата России черно-зеленые на своем поле примут «Оренбург», а сине-бело-голубые на выезде встретятся с «Локомотивом».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1236788-gasilin-zenit-futbol-gegemoniya
Алексей Гасилин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 3 : 1
26.11 16:30
Рубин – Факел
 1 : 0
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 1 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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